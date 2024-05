Darmstadt-Profi glaubt an Neustart: «Haben eine gute Achse»

Wolfsburg/Darmstadt (dpa) - Abwehrspieler Christoph Zimmermann von Darmstadt 98 glaubt trotz des frühzeitig feststehenden Bundesliga-Abstiegs an einen erfolgreichen Neustart seines Clubs in der zweiten Liga. «Wir haben einen stabilen und gefestigten Kern. Wir haben eine gute Achse zusammen», sagte der 31-Jährige am Samstag nach der 0:3-Niederlage beim VfL Wolfsburg.