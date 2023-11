Hürzeler gegen Walter: Das Stadtderby als Trainer-Duell

Hamburg (dpa) - Freunde werden Fabian Hürzeler und Tim Walter in diesem Leben wohl nicht mehr. Daraus machen der Trainer des FC St. Pauli und dessen Kollege vom Hamburger SV vor dem Stadtderby in der 2. Fußball-Bundesliga keinen Hehl.

Wobei letztere Aussage eine Untertreibung ist: Seit Walters junger Kollege vor knapp einem Jahr vom Assistenz- zum Cheftrainer befördert wurde, ging es mit der Mannschaft des FC St. Pauli nur bergauf - bis an die Tabellenspitze. In 31 Ligaspielen holte der Nachfolger von Club-Ikone Timo Schultz 21 Siege und kassierte nur zwei Niederlagen. Die letzte im April im wilden 109. Stadtderby.

Der FC St. Pauli pendelte viele Jahre zwischen oberem Tabellendrittel und Abstiegszone. Jetzt wird die Mannschaft von Experten als beste in der 2. Bundesliga gelobt. In elf Monaten hat Hürzeler ein stabiles Gebilde gebaut. Ausschläge nach unten wie beim HSV gab es nicht.

«Der FC St. Pauli hat unter Hürzeler eine super Entwicklung genommen», meinte Willi Reimann, der einst den Kiezclub und den HSV trainierte. «Das ist kein Lauf, sondern das hat einen Plan, ein Fundament. Für so einen jungen Trainer ist das außergewöhnlich, das muss man einfach so sagen.»

Er habe in seinem ersten Jahr als Cheftrainer «sehr viel gelernt, und das in allen unterschiedlichen Bereichen». So habe er gelernt, dass er nicht alle Spieler gleich behandeln könne, «sondern sie als individuelle Menschen betrachten muss». Es sei wichtig, «dass du zuhörst». Er müsse als Vorbild vorangehen, um die Leute hinter sich zu bringen und ihnen eine Wertschätzung zu geben.

In einem Punkt ist sein Kollege Walter ihm aber voraus: Eine Krise hat Hürzeler bislang nicht erlebt. Walter musste in den zweieinhalb Jahren als HSV-Trainer schon einige Mal Tiefs moderieren. Für ihn spricht: Er schaffte jedes Mal den Weg daraus. Die Rückkehr in die Bundesliga gelang ihm bis jetzt nicht - obwohl der Kader des HSV vor jeder Saison als der stärkste genannt wird. Bislang sind zwei dritte Plätze und das jeweilige Scheitern in der Relegation herausgesprungen.