Im zweiten Anlauf: Guirassy-Wechsel zum BVB perfekt

Guirassy ist nach Abwehrspieler Waldemar Anton der bereits zweite Wechsel innerhalb der Bundesliga vom VfB Stuttgart nach Dortmund. Der Nationalspieler Guineas durfte den Vizemeister dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von medial kolportierten 18 Millionen Euro verlassen. In der vergangenen Saison trug er mit 28 Toren in 28 Liga-Spielen maßgeblich dazu bei, dass den Schwaben der Sprung von einem Fast-Absteiger in der Saison 2022/23 zu einem Champions-League-Teilnehmer gelang.