Irans Fußballpräsident äußert sich zur WM in den USA

Teheran (dpa) - Nach dem Beschuss durch Israel und den WM-Co-Gastgeber USA hat sich der iranische Fußballpräsident zum Turnier in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada geäußert. «Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken», sagte Mehdi Taj einen Tag nach Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen dem Sportportal «Varzesh3».

Die Situation werde sicherlich auch in den sportlichen Betrachtungen ein Thema sein und erfordere eine Entscheidung. «Das US-Regime hat unser Heimatland angegriffen, und das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird», betonte Taj weiter. Die Aussichten seien daher derzeit eher trübe.

Aufgrund der 40-tägigen Staatstrauer für den getöteten iranischen Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei ruht jetzt der Spielbetrieb. Im Iran werden nicht nur die Spiele der Liga, sondern auch die für März angesetzten WM-Vorbereitungsspiele ausfallen.

FIFA will Situation «beobachten»

Donald Trumps WM-Beauftragter, Andrew Giuliani, schrieb auf der Plattform X zum Tod von Ajatollahs: «Morgen kümmern wir uns um Fußballspiele, heute feiern wir die Chance auf Freiheit.»

Der Fußball-Weltverband werde die Situation «beobachten», hatte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafstrom am Samstag in Wales gesagt. Die oberste Priorität bleibe ein sicherer Ablauf der Weltmeisterschaft, bei der alle qualifizierten Mannschaften auch teilnehmen könne.