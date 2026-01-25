Handball

Kampf ums EM-Halbfinale: Selbst zwei Pleiten können reichen

Die deutschen Handballer haben den Einzug ins EM-Halbfinale nach dem Sieg gegen Norwegen selbst in der Hand. Um unter die besten vier Teams zu kommen, gibt es mehrere Optionen.

Die Schützlinge von Bundestrainer Alfred Gislason haben im Kampf um das EM-Halbfinale zwei Matchbälle. Foto: Sina Schuldt/dpa
Herning (dpa) - Für Deutschlands Handballer haben bei der Europameisterschaft die Rechenspiele begonnen. In den Hauptrundenpartien gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark am Montag und gegen Europameister Frankreich am Mittwoch kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft perfekt machen.

Deutschland führt die Tabelle in der Gruppe 1 mit 6:0 Punkten vor den Franzosen und Dänen (beide 4:2) an. Dahinter folgen Norwegen und Portugal (je 2:4) sowie Schlusslicht Spanien (0:6). «Es ist überragend, dass wir in dieser Situation sind. Aber wir haben die zwei besten Teams des Turniers vor uns. Die werden sich nicht ergeben und sagen, geht ihr mal ins Halbfinale», sagte Kapitän Johannes Golla vor den zwei Top-Duellen.

Deutschland Handballer können das EM-Halbfinale aus eigener Kraft erreichen. Foto: Sina Schuldt/dpa
Deutschland kommt ins Halbfinale, wenn

- die DHB-Auswahl aus den beiden abschließenden Hauptrundenspielen gegen Dänemark und Frankreich mindestens zwei Punkte holt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zähler im Falle einer möglichen Niederlage mit einem Sieg im anderen Spiel oder durch zwei Unentschieden verbucht werden. Mit 8:2 Punkten wäre Deutschland in jedem Fall mindestens Gruppenzweiter. Holt das DHB-Team sogar noch drei oder vier Punkte, qualifiziert es sich definitiv als Gruppensieger für die Vorschlussrunde.

- das deutsche Team aus den Duellen mit den Dänen und Franzosen einen Punkt holt und einer der beiden Rivalen sein anderes ausstehendes Hauptrundenspiel gegen Norwegen (Dänemark) bzw. Spanien (Frankreich) verliert. Auch in diesem Fall wäre der DHB-Auswahl mit dann 7:3 Punkten mindestens Platz zwei in der Gruppe sicher. 

- das DHB-Team beide Spiele verliert - gegen Dänemark aber nicht höher als mit einem Tor -, die Dänen ihr letztes Spiel gegen Norwegen verlieren, Frankreich nicht gegen Spanien verliert und Portugal gleichzeitig seine ausstehenden Partien gegen Norwegen und Spanien gewinnt. Bei Punktgleichheit mit Dänemark und Portugal (alle 6:4) würde der Dreiervergleich entscheiden. Auch da wäre das Trio punktgleich (alle 2:2). Die deutsche Mannschaft hätte aber die beste Tordifferenz (+1) und würde als Gruppenzweiter hinter Frankreich weiterkommen.

