Torjäger-Geheimnis

Kane verrät: So jage ich den Lewandowski-Rekord

41 Tore in einer Saison lautet die Rekordmarke von Robert Lewandowski. Bayern-Angreifer Harry Kane sagt, mit welcher Taktik er den Bestwert jagt.

Kane jagt den Lewandowski-Rekord. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Kane jagt den Lewandowski-Rekord. (Archivbild)

München (dpa) - Knackt Harry Kane den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski? Darauf wetten möchte der Stürmerstar des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München nicht. «Es sollen lieber andere Leute auf mich wetten. Ich bin sicher in einer guten Position im Moment. Aber wenn man genau auf den Rekord guckt: Lewandowski hat sogar ein paar Spiele verpasst, dafür hat er viele Hattricks erzielt in der Zeit», sagte Kane der «Bild».

Kane: Das ist meine Taktik bei der Rekordjagd

Kane, zuletzt zweimal Torschützenkönig, führt die Torschützenliste der Fußball-Bundesliga mit 30 Toren wieder klar an. Zehn Spieltage bleiben ihm noch, um die Lewandowski-Marke zu erreichen. «Es wird schon schwer, ihn zu schlagen. Ich denke, die Chancen sind momentan ziemlich ausgeglichen, ob ich es schaffe oder nicht», sagte Kane. 

Stellte den Rekord auf: Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski. (Archivbild) Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters-Pool/dpa
Stellte den Rekord auf: Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski. (Archivbild)

Bei der Jagd auf die imposante Torzahl des polnischen Stürmerkollegen verrät Kane seine Strategie. «Ich schaue gar nicht so sehr auf die Rekorde selbst und sage mir: ‚Diesen Rekord will ich jetzt brechen.‘ Was ich mache: Ich unterteile die Spiele in Etappen. Zum Beispiel von jetzt bis zur Länderspielpause. Da haben wir fünf Spiele. Dann frage ich: Schaffe ich fünf Tore? Oder eine andere Zahl», führte Englands Nationalmannschaftskapitän aus. 

Blick auf Doppelpacks?

«So breche ich das runter – und weniger, indem ich einfach nur auf den Lewandowski-Rekord schaue oder auf vier Doppelpacks in Folge, oder was auch immer. Darauf gucke ich nicht, sondern darauf, was ich denke, was ich erreichen sollte», sagte der 32-Jährige. «Manchmal gehe ich für mehr, manchmal für weniger Tore. Aber ich versuche immer, mir Ziele für alle fünf oder sechs Spiele zu setzen.»

In der Saison 2020/21 hatte der langjährige Bayern-Angreifer Lewandowski, der mittlerweile beim FC Barcelona spielt, die fast ein halbes Jahrhundert gültige Bestmarke von Gerd Müller auf die imposante Zahl von 41 Toren verbessert.

