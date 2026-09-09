Kasachin klettert mit Halbfinaleinzug an Ranglistenspitze

New York (dpa) - Die Kasachin Jelena Rybakina hat bei den US Open das Halbfinale erreicht und wird damit nach dem Grand-Slam-Turnier erstmals die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernehmen. Die 27-Jährige bezwang die Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China mit 3:6, 6:1, 6:4. In ihrem ersten Halbfinale in New York trifft sie auf die Gewinnerin der Partie zwischen US-Star Coco Gauff und French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa aus Russland.

«Es ist nur eine Nummer. Ich stehe im Halbfinale und will gewinnen», sagte Rybakina über den Sprung an die Spitze und zeigte wie gewohnt keine großen Emotionen. Sie sei nicht glücklich über die frühe Ansetzung um 11.30 Uhr gewesen. «Sonne, Schatten. Es war ein Kampf in mir. Ich bin froh, dass ich alle negativen Gedanken weggeschoben habe.»

Rybakina wird im neuen Ranking, das kommende Woche erscheint, die bisherige Spitzenreiterin Aryna Sabalenka überholen. Die Belarussin kann selbst mit einem Turniersieg bei den US Open ihre Position nicht verteidigen.

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Sabalenka verliert Position eins der Weltrangliste

Da Sabalenka bereits im vorigen Jahr den Titel in New York holte, wird sie ihre Punkte selbst mit einem erneuten Triumph nicht steigern können. Sie trifft im Halbfinale auf die Amerikanerin Jessica Pegula. Rybakina scheiterte hingegen im Vorjahr im Achtelfinale und gewinnt neue Punkte hinzu. In der Weltrangliste werden die Ergebnisse eines kompletten Jahres berücksichtigt.