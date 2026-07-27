Neuer DFB-Coach

Kein Auftritt beim Trainerkongress: Klopp entschuldigt sich

Eigentlich sollte Jürgen Klopp den Eröffnungsvortrag beim Internationalen Trainerkongress halten. Warum der Bundestrainer seinen Auftritt abgesagt hat, begründet er in einer Videobotschaft.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich für die Absage seines geplanten Auftritts beim Internationalen Trainerkongress entschuldigt. Foto: Florian Wiegand/dpa
Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich für die Absage seines geplanten Auftritts beim Internationalen Trainerkongress entschuldigt.

Mainz (dpa) - Jürgen Klopp hat sich für die Absage seines ersten öffentlichen Auftritts nach seiner Verpflichtung als neuer Bundestrainer beim Internationalen Trainerkongress in Mainz entschuldigt. «Ich möchte nicht gleich zu Beginn nochmal Schlagzeilen liefern, ohne jemals mit der Mannschaft gespielt zu haben. Deshalb dachte ich, es macht Sinn, dass ich nicht darüber spreche, worüber ich sprechen wollte», sagte Klopp in einer Videobotschaft.

Der 59-Jährige sollte bei dem dreitägigen Kongress ursprünglich den Eröffnungsvortrag halten. «Das Thema wäre gewesen: Trainer werden ist nicht schwer, Trainer sein umso mehr», berichtete Klopp in seinem Video-Statement. 

«Da hätte ich erzählt aus meiner Karriere, wie ich es geschafft habe - ohne ganz genau zu wissen, wie es funktioniert hat - solange bei den jeweiligen Vereinen gewesen zu sein», sagte der Bundestrainer und fügte hinzu: «Wenn ich mir vorstelle, ich hätte darüber erzählt, dann könnte mir das durchaus in den nächsten Tagen und Wochen um die Ohren fliegen. Weil, jetzt bin ich Trainer geworden. Das war schon schwer genug. Aber jetzt muss ich auch zeigen, dass ich es auch bleiben kann. Darauf möchte ich mich konzentrieren.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Klopp mit Entschuldigung: Hätte mir «aufs Maul hauen können»
Fußball-WM

Klopp mit Entschuldigung: Hätte mir «aufs Maul hauen können»

«Bin immer noch dämlich»: Klopp nimmt sich nach seiner TV-Aussage über Bundestrainer Nagelsmann selbst aufs Korn.

14.06.2026

Bundestrainer, RB, Real: Klopp schimpft über Gerüchte
Fußball

Bundestrainer, RB, Real: Klopp schimpft über Gerüchte

Um Jürgen Klopp gab es jüngst einige Spekulationen. Hört er bei Red Bull auf? Schielt er auf den Posten als Bundestrainer? Was ist mit Real Madrid? Nun äußert sich der Ex-Coach.

23.03.2026

Red-Bull-Boss: Keine Bundestrainer-Klausel für Klopp
Ausstiegsoption für DFB?

Red-Bull-Boss: Keine Bundestrainer-Klausel für Klopp

Selbst wenn der DFB nach der WM rufen würde: Jürgen Klopps Vertrag ist langfristig bei Red Bull. Das betont der Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Er räumt auch noch mit einer anderen Spekulation auf.

11.10.2024

Klopp denkt nicht an Nagelsmann-Nachfolge als Bundestrainer
Bei Ordensverleihung

Klopp denkt nicht an Nagelsmann-Nachfolge als Bundestrainer

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bringt jüngst Jürgen Klopp als möglichen künftigen Fußball-Bundestrainer ins Gespräch. Nun reagiert der 57-jährige Erfolgscoach auf die Aussagen.

01.10.2024

Padel und Enkel: Klopp braucht England-Job nicht
Auftritt beim Trainerkongress

Padel und Enkel: Klopp braucht England-Job nicht

Humorvoll und selbstironisch: Beim Trainerkongress in Würzburg gibt Jürgen Klopp den Entertainer. Zu Englands Fußball bei der EM will er aus Sorge vor der britischen Presse nicht zu viel sagen.

31.07.2024