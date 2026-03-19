Kein Comeback mit Müller: Vancouver früh raus in Pokal

Spokane (dpa) - Für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps ist die erste Titelchance der Saison bereits geplatzt. Das kanadische Fußball-Team scheiterte im Achtelfinale des Concacaf Champions Cups an den Seattle Sounders. Nach dem 0:3 im Hinspiel unterlag Vancouver im Rückspiel trotz langer Führung 1:2 (1:0) und ist als Finalist der vergangenen Saison ausgeschieden. Müller spielte über die volle Distanz und kam zu Halbchancen, traf aber nicht und konnte das frühe Aus seiner Mannschaft nicht verhindern.

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Der Weltmeister von 2014 ist nicht der einzige Star, dessen Titelchancen in dem Wettbewerb bereits geplatzt sind: Zuvor war Lionel Messi mit Inter Miami an Nashville SC gescheitert. Der Argentinier traf beim 1:1 zur Führung und markierte damit den 900. Treffer seiner Profi-Karriere, konnte aber nicht verhindern, dass Nashville dank der Auswärtstorregel und dem 0:0 im Hinspiel ins Viertelfinale einzog.