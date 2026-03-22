US-Fußball

Timo Werner gewinnt MLS-Duell gegen Thomas Müller

Mit Thomas Müller und Timo Werner stehen sich in der nordamerikanischen Fußball-Liga zwei ehemalige deutsche Nationalspieler gegenüber – mit dem besseren Ausgang für Werner und dessen Team San Jose.

Timo Werner gewann mit San Jose gegen Vancouver um Thomas Müller. Foto: Ethan Cairns/The Canadian Press/AP/dpa
Timo Werner gewann mit San Jose gegen Vancouver um Thomas Müller.

Vancouver (dpa) - Das Duell zwischen Thomas Müller und Timo Werner in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS ist an den ehemaligen Leipziger Werner gegangen. Sein Team San Jose Earthquakes setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen die Vancouver Whitecaps durch. Die beiden ehemaligen deutschen Nationalspieler saßen zu Beginn der Partie jeweils auf der Bank.

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Müller wurde bei Vancouver in der Halbzeit eingewechselt, der 36-Jährige blieb aber ohne Torchance. Werner kam in der 54. Minute auf das Feld, nachdem er zuvor auf der Bank wegen Reklamierens die Gelbe Karte gesehen hatte und blieb ebenfalls unauffällig. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang San Jose durch Beau Leroux der sehenswerte Siegtreffer.

Für Müller gab es im fünften Ligaspiel mit Vancouver die erste Niederlage, zuvor waren die Whitecaps auch im Achtelfinale des Concacaf Champions Cups ausgeschieden. Die Earthquakes fuhren ihren vierten Sieg im fünften Saisonspiel ein.

Werner über Müller: «Großartiger Spieler auch noch in seinem Alter»

Werner hatte sich auf das Duell mit Müller besonders gefreut. «Als ich 2017 zur Nationalmannschaft gestoßen bin und er bereits Weltmeister war, war es eine schwierige Zeit, wir hatten aber dennoch zusammen den Confed Cup gewonnen», sagte der 30-Jährige im Vorfeld der Partie. «Ich kenne Thomas schon seit langer Zeit, er ist ein guter Typ. Er hat viele Mannschaften zu großen Erfolgen geführt. Er ist ein großartiger Spieler, auch noch in seinem Alter.»

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