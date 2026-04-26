Timo Werner trifft erstmals doppelt - San José mit Rekord

St. Louis (dpa) - Timo Werner hat in der nordamerikanischen Major League Soccer seinen ersten Doppelpack erzielt. Beim 3:2 (1:0)-Erfolg seiner San José Earthquakes beim St. Louis City SC drehte der 30 Jahre alte frühere Fußball-Nationalspieler mit seinen beiden Treffern in der zweiten Halbzeit die Partie (69./Foulelfmeter, 83.). Für St. Louis hatten die beiden früheren Bundesliga-Profis Sergio Córdova (52.) und Marcel Hartel (53.) mit einem Doppelschlag getroffen.

Mit neun Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen stellten die Earthquakes einen Startrekord in der MLS auf. Werner kommt auf vier Treffer und fünf Torvorlagen in sieben Einsätzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Müller gewinnt mit Whitecaps

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

In der Western Conference führt San José die Tabelle vor den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller an. Das kanadische Team gewann gegen die Colorado Rapids mit 3:1 (2:1), Müller bereitete in der 7. Minute den Führungstreffer vor.