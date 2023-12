Kein einziger Fehlwurf: Denver-Star Jokic glänzt in NBA

Denver (dpa) - Nikola Jokic hat die Nuggets mit seiner nächsten Glanzleistung in der NBA zum 142:105 (64:48)-Heimsieg über die Memphis Grizzlies geführt.

Die Nuggets gewannen alle vier Durchgänge und erspielten sich nach drei Vierteln eine 23-Punkte-Führung. Im letzten Spielabschnitt konnten der NBA-Titelverteidiger damit Jokic schonen. Mit dem sechsten Sieg in Serie sind die Nuggets das derzeit heißeste Team der NBA, in der Western Conference belegen sie hinter den Minnesota Timberwolves den zweiten Platz.

Detroit verliert 28. Spiel in Serie

Für die Detroit Pistons dagegen geht die Niederlagenserie weiter: Das Team aus Michigan verlor das 28. Spiel nacheinander, keine Mannschaft in der NBA-Geschichte hat mehr Partien in Serie verloren. Gegen die Boston Celtics, immerhin Spitzenreiter der Eastern Conference, zeigten sich die Pistons aber auf Augenhöhe, führten zur Pause mit 19 Zählern Differenz und mussten sich schließlich in der Verlängerung mit 122:128 (66:47, 108:108) geschlagen geben.