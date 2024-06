Kein Mannschaftsfoto ohne Pavlovic

Nachgeholt werden soll das Shooting mit möglichst allen 26 Spielern des Aufgebots für das Heim-Turnier eventuell am Donnerstag vor dem Abschlusstraining, dann bestenfalls auch mit Pavlovic. Der Münchner war der einzige Spieler des Nagelsmann-Kaders, der auch am Mittwoch bei der Trainingseinheit fehlte. Alle anderen 22 Feldspieler und drei Torhüter waren bei der Übungseinheit auf dem Platz dabei.

In den Planungen des Bundestrainers für das Auftaktspiel gegen Schottland am Freitag (21.00 Uhr) in München spielt Pavlovic nach jetzigem Stand wegen des Infekts keine Rolle. Gesetzt auf der Sechserposition sind Toni Kroos und Robert Andrich. Pascal Groß ist erstes Backup.