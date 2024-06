Teamfoto mit Can: Kompletter EM-Kader im Training

Herzogenaurach (dpa) - Bei der Aufnahme des offiziellen Mannschaftsfotos war Emre Can nach seiner Nachnominierung für die Fußball-EM gleich mittendrin.

Der 30 Jahre alte Kapitän von Borussia Dortmund nahm in Herzogenaurach den Platz von Bayern Münchens Youngster Aleksandar Pavlovic ein, der nach einem Infekt für das Heimturnier ausfällt. Can übernimmt für die EM auch die Trikotnummer 25 von Pavlovic. Auf dem Foto stand er in der zweiten Reihe neben seinem BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck.