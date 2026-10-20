Champions League

Kranker Kompany fehlt beim Bayern-Training - Neuer dabei

Vincent Kompany muss sich am Tag vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Arsenal schonen und lässt das Training aus. Der Kapitän ist dagegen zurück, der Mittelfeldchef fehlt.

Kompany muss sich vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal schonen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Kompany muss sich vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal schonen.

München (dpa) - Vincent Kompany hat dem FC Bayern München nach seiner Virusinfektion in der Einstimmung auf das Champions-League-Highlight gegen den FC Arsenal gefehlt. Dagegen stand Kapitän Manuel Neuer am Tag vor dem Heimspiel gegen den englischen Meister am Mittwoch (21.00 Uhr/Dazn) nach seinen Fußproblemen wieder auf dem Trainingsplatz. Aus privaten Gründen fehlte Joshua Kimmich bei der Einheit. Der Mittelfeldchef soll aber bei der Partie gegen die Gunners dabei sein.

Danks wieder als Kompany-Vertreter

Kompany wurde beim Abschlusstraining und bei der Pressekonferenz von Co-Trainer Aaron Danks vertreten. Danks hatte auch beim 6:1 der Münchner gegen RB Leipzig am Wochenende von der Seitenlinie aus die Kommandos gegeben. Kompany hatte da wegen des Infekts und Hüftproblemen auf der Bank gesessen. 

Neuer ist beim FC Bayern zurück. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Neuer ist beim FC Bayern zurück. (Archivbild)

Nach der Rückkehr ins Training dürfte Neuer gegen den Finalisten der Vorsaison auch wieder im Tor stehen. Der 40-Jährige hatte nach seinem Fehler beim 2:2 gegen den FC Augsburg bei den Spielen gegen Viking Stavanger (3:3) und Leipzig gefehlt. Dort war er von Jonas Urbig vertreten worden. 

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Gnabry für gesperrten Olise?

Michael Olise trabte auch über den Rasen des Clubgeländes an der Säbener Straße. Der Franzose wird gegen die Londoner gesperrt zuschauen. Der Münchner Flügelstar hatte sich beim Unentschieden in Stavanger provozieren lassen und die Gelb-Rote Karte kassiert. Anstelle von Olise wird Serge Gnabry in der Startformation erwartet. Eine andere Option wäre Lennart Karl.

Beim Spiel in der Allianz Arena will Kompany dabei sein und strebt den zweiten Sieg in der Ligaphase an. Der Belgier hatte in der Vorsaison ein Königsklassen-Spiel der Münchner verpasst, weil er nach seiner dritten Gelben Karte gesperrt war. Beim Halbfinal-Hinspiel am 28. April 2026 verlor der FC Bayern München bei Paris Saint-Germain mit 4:5. Das Rückspiel in München endete 1:1. Bayern schied damit aus.

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