Keine «Zirkusnummer»: Hrubesch will «klar auf Sieg spielen»

«Wir haben strahlend blauen Sonnenschein, 5 Grad, 6 Grad plus, der Platz ist abgedeckt», sagte der Interims-Bundestrainer bei der Pressekonferenz am Montag. Er erwarte auch am Spieltag «einen guten Rasen» und «keinen Wind, so wie es aussieht».

«Es wird wichtig sein, dass wir von Anfang an die Dinge in die Hand nehmen und ganz klar auf Sieg spielen», sagte Hrubesch, der «Glaube» und «Überzeugung» von seiner Elf forderte. «Wir wollen das Spiel gewinnen und wir wollen die nächsten beiden Spiele, die danach kommen, Dänemark und Wales, auch gewinnen.»

Nur im Falle eines Sieges hat das DFB-Team die Qualifikation für Olympia 2024 in Paris weiter in der eigenen Hand. Aktuell sind die Vize-Europameisterinnen Gruppenzweiter hinter Dänemark, nur der Gruppensieg in der Nations League wahrt die Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen. Hrubesch will Paris unbedingt erreichen: «Das war auch der Punkt, von Anfang an, warum ich es überhaupt gemacht habe.»