Khelif und Lin holen trotz Geschlechter-Debatte Medaillen

Lin (28) besiegte in ihrem Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 57 kg die Bulgarin Swetlana Stanewa einstimmig nach Punkten. Stanewas Trainer Borislaw Georgiew zeigte sich hinterher «empört über den Jahrmarkt, der hier veranstaltet wird». Seiner Meinung nach sei es «vorbestimmt», dass Lin und Khelif Olympiasiegerinnen werden sollen. In der Interview-Zone hielt er laut bulgarischen Medien ein Blatt Papier in den Händen mit der Aufschrift: «Ich bin XX! Rettet den Frauensport!» Frauen haben typischerweise zwei X-Chromosomen (XX), Männer in den meisten Fällen ein X- und ein Y-Chromosom (XY).