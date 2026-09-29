Ex-Weltmeister

Kindesmissbrauch: Snooker-Profi Dott zu Haft verurteilt

Im Jahr 2006 krönte sich Dott zum Snooker-Weltmeister. Nun wartet eine jahrelange Haftstrafe auf ihn. Seine Opfer waren zum Tatzeitpunkt noch im Grundschulalter.

Grame Dott wurde wegen Kindesmissbrauchs zu sieben Jahren Haft verurteilt. (Archivbild) Foto: Jane Barlow/PA Wire/dpa
Grame Dott wurde wegen Kindesmissbrauchs zu sieben Jahren Haft verurteilt. (Archivbild)

Edinburgh (dpa) - Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott ist wegen sexuellen Missbrauchs zweier Minderjähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. 

Die Vorfälle ereigneten sich in den Jahren 1993 bis 2010, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Demnach sollen beide Opfer zur Tatzeit noch im Grundschulalter gewesen sein. Dott war vor knapp einem Monat in einem Geschworenenprozess in Schottland schuldig gesprochen worden. Der Schotte hatte die Vorwürfe bestritten.

Dott hatte die Vorwürfe abgestritten, wurde aber in einem Geschworenenprozess verurteilt. (Archivbild) Foto: Jonathan Brady/PA/AP/dpa
Dott hatte die Vorwürfe abgestritten, wurde aber in einem Geschworenenprozess verurteilt. (Archivbild)

Eines der Opfer, eine inzwischen über 40 Jahre alte Frau, soll sich bereits 2001 an die Polizei gewandt haben. Warum es so lange gedauert hat, bis es zu einer Verurteilung kam, war zunächst nicht klar. Ein zweites, männliches Opfer soll erst später Anzeige erstattet haben. Der inzwischen 49 Jahre alte Dott wurde 2006 Snooker-Weltmeister.

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Er habe beide Opfer «um einen erheblichen Teil ihrer Kindheit gebracht», sagte der Vorsitzende Richter bei der Verkündung des Strafmaßes, wie PA berichtete.

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