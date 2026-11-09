Fußball-Nationalmannschaft

Klopp empfängt Füllkrug und Co. und freut sich «riesig»

Vor den letzten Länderspielen des Jahres versammeln sich die DFB-Spieler in Herzogenaurach. Der Bundestrainer kann alle 24 Akteure in Empfang nehmen.

Jürgen Klopp freut sich «riesig» auf die anstehenden Länderspiele. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Jürgen Klopp freut sich «riesig» auf die anstehenden Länderspiele. (Archivbild)

Herzogenaurach (dpa) - Nach der Nachnominierung von Abwehrspieler Ridle Baku für den angeschlagenen Dortmunder Waldemar Anton ist Bundestrainer Jürgen Klopp beim Treffpunkt der Fußball-Nationalmannschaft von weiteren Absagen oder Ausfällen verschont geblieben. 

Alle 24 Akteure aus dem Kader für die Nations-League-Spiele an diesem Freitag (20.25 Uhr/RTL) in Belgrad gegen Serbien sowie drei Tage später zum Abschluss der Gruppenphase in Berlin gegen Tabellenführer Niederlande sind zur letztmaligen Vorbereitung in Herzogenaurach eingetroffen, wie der DFB mitteilte. 

Zu den Anreisenden gehörten auch Rückkehrer Niclas Füllkrug (33) vom SV Werder Bremen und der erst 17 Jahre alte Gladbacher Neuling Wael Mohya.

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Klopps «bunter» Kader-Mix 

«Ich freue mich riesig auf die Maßnahme und die beiden Spiele. Es ist ein bunter Mix aus sehr jung und durchaus erfahren», hatte Klopp bei der Nominierung des zweiten Kaders in seiner Amtszeit als DFB-Chefcoach in der vergangenen Woche gesagt. Der vorerst zur Nummer eins erklärte Torwart Marc André ter Stegen ist mit 34 Jahren doppelt so alt wie Youngster Mohya.

Klopp blickt zuversichtlich voraus auf die beiden anstehenden Partien, in denen er mit dem Nationalteam nach dem WM-Flop im vergangenen Sommer doch noch ins Viertelfinale der Nations League im kommenden März einziehen will. «Viele Spieler haben eine gute Phase, in der sie sich befinden. Wir fühlen uns gut aufgestellt», sagte der Bundestrainer.

DFB-Team nur Gruppendritter

Das DFB-Team müsste für eine Viertelfinal-Teilnahme in Gruppe B der A-Liga noch von Tabellenplatz drei auf einen der ersten beiden Plätze vorrücken. Holland und Griechenland führen die Gruppe mit jeweils acht Punkten vor Deutschland (5) an, das von den ersten vier Partien nur eine gewinnen konnte. 

Das DFB-Team bereitet sich in dieser Woche letztmals im Homeground des langjährigen Ausrüsters Adidas auf Länderspiele vor. Im kommenden Jahr löst US-Konkurrent Nike als neuer Ausrüster und DFB-Sponsor den fränkischen Langzeitpartner Adidas ab.

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