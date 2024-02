Klopp feiert besonderen Titel: Werde ich nie vergessen

Vier Titel kann Jürgen Klopp in seiner letzten Saison mit dem FC Liverpool gewinnen. Den ersten haben die «Reds» nach einem spannenden Liga-Pokal-Finale sicher. Das 1:0 fällt erst in der Verlängerung.

Das entscheidende Tor köpfte der Niederländer Virgil van Dijk in der 118. Minute eines packenden und rasanten Finals. Klopp setzte dabei notgedrungen viele junge Spieler ein. «Manchmal werde ich gefragt, ob ich stolz auf dies, stolz auf das bin, und das ist wirklich schwierig. Ich wünschte, ich könnte öfter Stolz empfinden, aber das tue ich einfach nicht», sagte der emotionale Klopp: «Aber heute Abend habe ich das überwältigende Gefühl: 'Oh mein Gott, was ist hier los?' Ich war stolz auf alle, die hier an allem beteiligt waren.»