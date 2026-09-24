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Klopp klärt auf: Musiala mit «normaler Fußballverletzung»

Im ersten Spiel als Bundestrainer wollte Jürgen Klopp auch auf Jamal Musiala setzen. Kurz vor dem Anpfiff heißt es aber: Musiala fällt aus. Nach dem 1:1 erklärt Klopp, warum.

Kurz vor dem Anpfiff wurde bekannt: Musiala (1. von r.)kann nicht spielen. Foto: Federico Gambarini/dpa
Kurz vor dem Anpfiff wurde bekannt: Musiala (1. von r.)kann nicht spielen.

Amsterdam (dpa) - Das Aus von Jamal Musiala unmittelbar vor dem Anpfiff des deutschen Nations-League-Auftakts gegen die Niederlande hatte nichts mit der neurologischen Dysfunktion mit temporären Absencen des Bayern-Profis zu tun. Das bestätigte der neue Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem 1:1 in Amsterdam. «Es ist keine gute Nachricht, aber irgendwie auch 'ne gute Nachricht, weil das eine normale Fußballverletzung ist», sagte Klopp bei RTL. 

Musiala sollte eigentlich von Beginn an spielen, verletzte sich dann aber beim Aufwärmen. Er habe daneben gestanden, berichtete Klopp. «Ich bin kein Psychologe, aber man kann davon ausgehen, dass natürlich so locker er wirkt, ist trotzdem auch ein Druck da, das sowas nicht passiert, um jetzt festzustellen: Da passiert gar nichts, aber ich verletze mich weiterhin wie alle anderen auch», erklärte Klopp mit Blick auf Musialas neurologischen Dysfunktion und die jetzt erlittene Verletzung: «Ist auch ein Stück Rückkehr zur Normalität.» 

Auch Havertz verletzt

Bei den beiden Testspielen in der Saisonvorbereitung gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim war Musiala auf dem Feld zusammengebrochen. Danach wurde öffentlich gemacht, dass er an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt ist, die zu sogenannten Absencen führen kann.

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Neben Musiala zog sich auch Kai Havertz eine Verletzung zu. Der Profi des FC Arsenal fasst sich vor seiner Auswechslung nach rund einer halben Stunde an den Oberschenkel. «Ich hoffe, dass es einfach nichts Schlimmes ist, dass die Jungs bei uns wahrscheinlich raus sind, aber dann doch auch relativ zügig wieder einsatzfähig sind», sagte Klopp.

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