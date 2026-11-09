Klopp spricht mit Nmecha über umstrittenen Tor-Jubel

Herzogenaurach (dpa) - In der Debatte um den umstrittenen Torjubel von Felix Nmecha hat Bundestrainer Jürgen Klopp das Gespräch mit dem Profi von Borussia Dortmund gesucht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde das Thema im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach bereits erörtert. Inhalte oder Details über die Unterredung sind bislang nicht bekannt.

Anlass für das Gespräch ist Nmechas wiederkehrender Torjubel, in dem er sich eine imaginäre Krone abnimmt und diese auf den Knien vor sich auf den Rasen legt. Die Geste ist der Kampagne «The King's Return» zuzuordnen, die dem evangelikalen Netzwerk «Ballers in God» nahesteht.

«Ballers in God» ist ein 2015 gegründetes Netzwerk christlicher Fußballer, das viele solcher Aktionen in den sozialen Medien aufnimmt und verbreitet. Bereits in der Vergangenheit wurde Nmecha für evangelikale Inhalte in sozialen Netzwerken kritisiert, die als homophob oder queerfeindlich bewertet wurden. Diese Vorwürfe hatte er zurückgewiesen.

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Aufregung schon bei der WM

Bereits bei der WM im Sommer hatte das Thema für kontroverse Debatten gesorgt, nachdem Nmecha über sein Tor beim 7:1-Sieg der DFB-Elf gegen Curaçao entsprechend gejubelt und nach dem Spiel in Houston mit gegnerischen Spielern auf dem Platz gebetet hatte.

Am Sonntag hatte die Fan- und Förderabteilung von Borussia Dortmund Nmecha und das Netzwerk «Ballers in God» scharf kritisiert, da der Profi die Geste nach seinen Toren beim 2:1-Sieg gegen SV Elversberg erneut gezeigt hatte. Die Borussia kündigte als Reaktion auf die Fan-Kritik ein Gespräch mit Nmecha an.

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