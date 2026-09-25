DFB-Tor eine «Schande?» Klopp und Kimmich kontern van Dijk

Amsterdam (dpa) - Unfair oder clever? Auch nach dem Spiel ging der Disput um das deutsche Führungstor beim 1:1 gegen die Niederlande in den Katakomben der Arena in Amsterdam weiter. Oranje-Kapitän Virgil van Dijk nannte den Treffer von Felix Nmecha eine «Schande», weil die deutschen Spieler den Ball zuvor nicht ins Aus gespielt hatten, obwohl Hollands Stürmer Brian Brobbey sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt hatte und auf dem Rasen saß.

Den Vorwurf seines ehemaligen Kapitäns beim FC Liverpool wies Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem wilden Nations-League-Auftakt deutlich zurück, ebenso wie DFB-Kapitän Joshua Kimmich. Die Regel sei nun mal, dass der Schiedsrichter die Partie unterbreche, nicht die Spieler, sagten beide unisono.

Kimmich hatte den Ball in der Szene nach rechts zu Philipp Treu gespielt und damit - trotz Reklamationen der Holländer - den Angriff eingeleitet, der schließlich in Nmechas Treffer mündete. Beim Torjubel kam es zu Rangeleien auf dem Rasen.

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«Das Tor ist vollkommen legitim»

«Es war sicherlich keine Schande», sagte Klopp später in der Pressekonferenz. «Das Tor ist vollkommen legitim. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Und ich hätte eines, wenn es nicht legitim wäre. Ich hätte es trotzdem genommen, aber hätte ein schlechtes Gewissen. Das habe ich nicht.» Wäre es seiner Mannschaft so passiert, «hätte ich meinen Spielern gesagt, ihr müsst weiterspielen».

Foto: Martin Meissner/AP/dpa Ab ins Tor: Felix Nmecha vollendete den deutschen Angriff, als Brian Brobbey verletzt am Boden lag.

«Ich habe einen Pass zum Philipp gespielt, er hat geflankt - und wir haben ein Tor gemacht», beschrieb Kimmich seine Sicht auf die Aufreger-Szene. «Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel, vor allem wenn ein Spieler eine Kopfverletzung hat. Es ist die Aufgabe des Schiedsrichters zu erkennen, ob der Spieler seriös verletzt ist.»

Kimmich an van Dijk: «Keine reflektierte Antwort»

Er habe «keinen Pfiff gehört, deswegen ging es völlig korrekt weiter», sagte Kimmich in den Katakomben. Nur wenige Meter entfernt stand van Dijk vor den Reportern. Zum Vorwurf der «Schande» bemerkte Kimmich auf Nachfrage: «Das finde ich keine reflektierte Antwort von ihm.»