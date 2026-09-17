Klopps eindringliches Plädoyer: «Die Fahne zurückholen»

Frankfurt/Main (dpa) - Jürgen Klopp hat bei der Bekanntgabe seines ersten Kaders der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Plädoyer für Offenheit und richtig verstandenen Nationalstolz gehalten. «Ich würde mir oder uns gerne die Fahne zurückholen, wenn ich ganz ehrlich bin», sagte der Bundestrainer auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.

Er ergänzte: «Ich möchte, dass, wenn man sie schwingt, dass niemand denkt: "Was ist mit dir nicht in Ordnung?" Sondern dass man einfach nur das Gefühl hat, ja du bist happy und verstehst, dass du Glück hattest, dass du in diesem wundervollen Land geboren, aufgewachsen, zugezogen und - wie auch immer -, dass du hier lebst.»

Klopp: «Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen»

Klopp hatte zuvor an die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit dem Sieg der AfD erinnert, ohne sie explizit zu nennen. «Es hat eine Wahl stattgefunden, die manche Leute wahrscheinlich okay fanden. Viele andere haben gedacht: "Du lieber Himmel, was passiert denn da?"», sagte Klopp.

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Der 59-Jährige habe den Gedanken gehabt: «Ich möchte Nationalstolz nicht den falschen Leuten überlassen.» Er wisse aber gar nicht, ob man das Wort so benutzen dürfe, «ohne dass es falsch verstanden wird», sagte Klopp.

«Wir sind ein wundervolles Land»

Er führte aus: «Kann man stolz darauf sein, Deutscher zu sein und trotzdem offen und trotzdem vielfältig und trotzdem nett, freundlich? Kann man Mitgefühl haben? Kann man all diese Dinge haben? Ich bin hundertprozentig sicher, ja.»