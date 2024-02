Koepfer über Schmerzen: «Es tut immer irgendwas weh»

Tatabánya (dpa) - An seinem linken Knie sollen Tapestreifen die Schmerzen lindern, die Probleme an seinem linken Schlagarm sind seit Langem ein Thema - doch Dominik Koepfer wird als Ersatz für Alexander Zverev im Davis-Cup-Duell in Ungarn spielen. «Es tut immer irgendwas weh», sagte der 29 Jahre alte Tennisprofi aus dem Schwarzwald in Tatabánya: «Ich glaube, wenn du die zehn Spieler hier fragst, dann hat jeder irgendwelche Schmerzen.»