Champions League

Kompany gleich neu «motiviert» - Neuer will das Double

Die Enttäuschung beim FC Bayern ist groß nach dem verpassten Einzug ins Finale. Aber Kompany und Kimmich sehen ihr Team auf dem Weg zum Triumph. Und ein Ziel bleibt noch in dieser Saison.

Vincent Kompany ist jetzt schon «motiviert» für einen neuen Angriff in der Champions League in der kommenden Saison. Foto: Tom Weller/dpa
Vincent Kompany ist jetzt schon «motiviert» für einen neuen Angriff in der Champions League in der kommenden Saison.

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany hat sich schon kurz nach dem verpassten Champions-League-Finale wieder kämpferisch gezeigt. «Die Mannschaft kennt mich. Ich habe nicht diese Fähigkeit, lange enttäuscht zu sein. Ich bin schon jetzt motiviert für die nächste Saison», sagte der Belgier nach dem 1:1 im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain in München, das nach dem 4:5 in Paris eine Woche zuvor nicht reichte. 

«Ich weiß, wie schwer es ist, diesen Preis zu holen», sagte Kompany zum Gewinn des wichtigsten Vereinstitels. Der 40-Jährige haderte mit einigen Schlüsselmomenten, darunter einer für ihn klaren Gelb-Roten Karte für PSG-Verteidiger Nuno Mendes oder der für ihn unverständlichen Regelauslegung bei einem Handspiel von João Neves im Strafraum. Er hoffe, sagte Kompany, dass «diese Details» in der nächsten Saison zugunsten seines Vereins ausfielen.

Viertelfinale 2025, Halbfinale 2026, Finale 2027? 

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«Trotzdem will ich nichts wegnehmen von Paris, das ist eine Top-Mannschaft», sagte Kompany. Der Titelverteidiger trifft im Finale am 30. Mai in Budapest auf den FC Arsenal mit dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz.

Viertelfinale 2025, Halbfinale 2026, Finale 2027? Der Weg scheint klar. «Ich bin der Überzeugung, dass wir es nächste Saison schaffen, noch mal einen Schritt zu machen. Das ist auch mein Job», sagte Kompany. 

Auch Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich glaubt fest daran, dass die internationale Reise irgendwann im Königsklassen-Triumph endet. «Ich glaube nicht, dass uns das irgendwie umwerfen oder vom Weg abbringen wird. Ich sitze da in der Kabine und habe das Gefühl, dass ich mit dieser Mannschaft die Champions League noch gewinnen kann. In dieser Saison nicht, darum ist die Enttäuschung groß», sagte der 31-Jährige.

Joshua Kimmich zeigt es an: Auf Viertelfinale und Halbfinale soll 2026 der dritte Anlauf auf das Finale und den Champions-League-Triumph folgen. Foto: Sven Hoppe/dpa
Joshua Kimmich zeigt es an: Auf Viertelfinale und Halbfinale soll 2026 der dritte Anlauf auf das Finale und den Champions-League-Triumph folgen.

«Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, in den Trainer, dass da wirklich etwas zusammenwächst. Es war letzte Saison schon ganz gut. In dieser Saison waren wir ein Stück weit näher dran gegen ein sehr starkes Paris», erklärte Kimmich. 

Eberl: So einen großen Titel zu holen, ist eine Reise 

«Es hat noch nicht ganz gereicht», sagte Sportvorstand Max Eberl: «So einen großen Titel zu holen, ist ein Stück weit auch eine Reise. Wir haben letztes Jahr was gelernt, wir müssen dieses Jahr etwas daraus lernen. Und dann werden wir nächste Saison wieder angreifen.»

Vorbei ist die Saison aber noch nicht. Nach dem schon fixen 35. Meistertitel gibt es noch das DFB-Pokalendspiel gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart am 23. Mai in Berlin, dass nun für die Bayern die Saison beschließen wird. «Es ist super, dass wir dieses Finale haben. Das ist der mögliche Double-Gewinn. Darauf werden wir uns konzentrieren», sagte Kapitän Manuel Neuer.

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