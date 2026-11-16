Mit Mantel und Armschiene: Kompany zurück im Bayern-Training

München (dpa) - Gut drei Wochen nach seinem schweren Zusammenbruch ist Vincent Kompany zurück im Training des FC Bayern. Der Chefcoach leitete beim deutschen Fußball-Rekordmeister eine Einheit zum Wochenstart. Auf Fotos der «Bild» ist zu sehen, wie Kompany im weißen Winter-Trainingsmantel sowie mit Mütze und Armschiene an der Säbener Straße dabei war.

Kompany hatte sich an der Schulter verletzt, als er am 23. Oktober als Gast des Trainings der zweiten Mannschaft zusammengebrochen war. Nach dramatischen Szenen vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte in den Tagen darauf eine Hirnhautreizung diagnostizierten.

Noch keine Bestätigung für Pressekonferenz und Köln-Spiel

Ob das Trainingscomeback an der Säbener Straße auch bedeute, dass der 40-Jährige am Freitag (20.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln wieder auf der Bank sitzen wird, das war zunächst nicht gesichert. Einen Tag davor steht beim Bundesliga-Tabellenführer zudem die Pressekonferenz an. Der Coach wird dem Vernehmen nach weiter von Ärzten betreut und kontrolliert.

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Zuletzt war Kompany auf der Bank und bei Presseterminen von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten worden. In der vorigen Woche kehrte der Belgier dann für Behandlungen und Gespräche an die Säbener Straße zurück.

Training light ohne Nationalspieler

Nun folgte also der nächste Schritt zurück in den Fußball-Alltag für den Ex-Profi. Bei seinem ersten Training fehlten allerdings noch viele Nationalspieler, die für die Länderspiele abgestellt waren, darunter etwa die DFB-Profis wie Joshua Kimmich oder Englands Stürmerstar Harry Kane. Auch Kapitän und Torhüter Manuel Neuer fällt aktuell wegen einer Fußverletzung aus.

Laut «Bild» waren unter anderem Jamal Musiala und Luis Diaz bei dem Training dabei, die jeweils in der Aufbauphase nach Verletzungen sind. Kompany sei kurz nach 14.00 Uhr auf den Platz gekommen, habe mit den Anwesenden abgeklatscht und mit seinem Team um Assistent Danks gescherzt.

Kein Fanclub-Besuch in dieser Woche

Der Co-Trainer hatte vor der Länderspielpause noch berichtet, dass er mit Kompany in Kontakt stehe und es dem Chefcoach besser gehe. Wochenlang beschränkte sich die Kommunikation - laut Danks - aber auf Nicht-Fußball-Themen. Kompany sollte sich nach dem Zwischenfall und der Diagnose Hirnhautreizung unbedingt ausruhen. Vor dem Zusammenbruch hatte sich der Trainer trotz eines heftigen Infekts nicht geschont und war unter anderem bei den Champions-League-Spielen in Stavanger und gegen Arsenal dabei.