Ermittlungen

Korruptions-Razzia wegen Tickets für Fußball-EM 2024

Ermittler durchsuchen bundesweit Stadtverwaltungen wegen Korruptionsverdachts bei der Fußball-EM 2024. Es geht um tausende vergünstigte Tickets.

Es gibt einen Korruptionsverdacht nach der Fußball-EM 2024. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Es gibt einen Korruptionsverdacht nach der Fußball-EM 2024. (Archivbild)

Düsseldorf (dpa) - Wegen Korruptionsverdachts im Zusammenhang mit der Fußball-EM 2024 in Deutschland haben Ermittler bundesweit zahlreiche Stadtverwaltungen durchsucht. Das hat eine Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) NRW bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Bochum und das LKA NRW ermitteln wegen des Verdachts der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung.

Mitarbeiter von Stadtverwaltungen sollen tausende EM-Tickets zu Vorzugspreisen erhalten haben. Diese seien von einigen Städten genutzt und unterschiedlich verwendet worden, teilten Staatsanwaltschaft und LKA mit.

Informationen der «Bild»-Zeitung, wonach auch die Zentrale des Deutschen Fußball-Bunds in Frankfurt durchsucht worden sei, bestätigten die Ermittler zunächst nicht. Die Maßnahmen dauerten noch an. Die Beschuldigten hätten bislang keine Gelegenheit gehabt, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Es gelte die Unschuldsvermutung.

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