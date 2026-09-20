Tennis

Krawietz/Pütz bringen deutsches Davis-Cup-Team in Führung

Jetzt kann es Alexander Zverev richten. Weil das deutsche Doppel wieder liefert, fehlt dem deutschen Davis-Cup-Team nur noch ein Sieg zum Einzug in die Finalrunde.

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben Deutschland im Davis Cup in Führung gebracht. Foto: Christoph Reichwein/dpa
Kevin Krawietz und Tim Pütz haben Deutschland im Davis Cup in Führung gebracht.

Halle/Westfalen (dpa) - Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die Finalrunde. Das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz gewann im Duell mit Kroatien zum Auftakt des zweiten Tages gegen Nikola Mektic und Mate Pavic mit 7:5, 6:2 und brachte die Gastgeber im westfälischen Halle damit 2:1 in Führung.

US-Open-Champion Alexander Zverev kann nun mit einem Erfolg im Einzel gegen Dino Prizmic das Weiterkommen perfekt machen. Die Endrunde des Davis Cups findet vom 24. bis 29. November im italienischen Bologna statt. Im vergangenen Jahr war Deutschland im Halbfinale an Spanien gescheitert.

Am ersten Tag hatte Zverev Deutschland durch ein 6:4, 7:6 (7:3) gegen Matej Dodig in Führung gebracht. Danach hatte Daniel Altmaier aber gegen die kroatische Nummer eins Prizmic mit 4:6, 3:6 verloren.

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