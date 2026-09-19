Tennis

Zverev bringt Davis-Cup-Team in Führung

Der große Triumph von New York ist gerade eine Woche her, da steht Alexander Zverev für Deutschland schon wieder auf dem Tennisplatz. In Halle beschert er dem Davis-Cup-Team den ersten Punkt.

Alexander Zverev hat Deutschland gegen Kroatien in Führung gebracht. Foto: Friso Gentsch/dpa
Alexander Zverev hat Deutschland gegen Kroatien in Führung gebracht.

Halle/Westfalen (dpa) - Alexander Zverev hat das deutsche Davis-Cup-Team gegen Kroatien erwartungsgemäß in Führung gebracht. Der zweifache Grand-Slam-Turnier-Sieger gewann im westfälischen Halle gegen den Weltranglisten-171. Matej Dodig mit 6:4, 7:6 (7:3). Zverev verwandelte nach 1:47 Stunden seinen ersten Matchball.

Im zweiten Einzel trifft Daniel Altmaier auf die kroatische Nummer eins Dino Prizmic. Die Entscheidung über den Einzug in die Finalrunde fällt dann am Sonntag, wenn ab 12.00 Uhr zunächst das Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz und danach zwei weitere Einzel angesetzt sind. Zum Weiterkommen sind drei Siege nötig.

Im vergangenen Jahr war Deutschland bei der Finalrunde im Halbfinale an Spanien gescheitert. Die Endrunde findet vom 24. bis 29. November im italienischen Bologna statt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zverev wird gefordert

Eine Woche nach seinem Triumph bei den US Open in New York war Zverev die Müdigkeit schon noch anzumerken. Nach einem souveränen und sehr konzentrierten ersten Satz leistete sich Zverev im zweiten Durchgang einige Nachlässigkeiten.

Der mutig aufspielende Dodig nutzte das und zwang Zverev in den Tiebreak. Dort steigerte sich der Weltranglisten-Zweite aber wieder und machte den Sieg perfekt. «Ich bin glücklich, dass ich das Spiel gewonnen habe», sagte Zverev. «Er ist ein wahnsinniger Spieler und hat heute unglaublich gut gespielt.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gegen alle Ratschläge: Zverev im Davis Cup dabei
Davis Cup

Gegen alle Ratschläge: Zverev im Davis Cup dabei

Sein Umfeld hätte es besser gefunden, wenn der frisch gekürte US-Open-Champion nach den Strapazen von New York ein paar Tage Pause gemacht hätte. Doch der Davis Cup ist Zverev wichtig.

18.09.2026

Zverev sagt Davis-Cup-Teilnahme zu
Tennis

Zverev sagt Davis-Cup-Teilnahme zu

Nach seinem US-Open-Triumph setzt sich der Tennisstar wohl gegen sein Umfeld durch, das zu einer Pause geraten hatte. Am Wochenende tritt Zverev in Halle mit dem deutschen Team gegen Kroatien an.

15.09.2026

Daniel Altmaier im Davis Cup gegen Kroatien dabei
Davis Cup

Daniel Altmaier im Davis Cup gegen Kroatien dabei

Der deutsche Teamchef hatte zunächst nur vier Spieler nominiert. Jetzt hat er den letzten freien Platz vergeben.

01.09.2026

Tennisstar Zverev führt deutsches Davis-Cup-Team an
Duell mit Kroatien

Tennisstar Zverev führt deutsches Davis-Cup-Team an

Alexander Zverev präsentiert sich erstmals seit mehr als drei Jahren wieder im Davis Cup vor heimischem Publikum. Mit dem Grand-Slam-Champion soll der nächste Schritt zum erhofften Titel gelingen.

14.08.2026

Ohne Zverev: Davis-Cup-Team dicht vor Sieg gegen Peru
Tennis

Ohne Zverev: Davis-Cup-Team dicht vor Sieg gegen Peru

Überzeugender Auftakt des deutschen Davis-Cup-Teams: Auch ohne Zverev führt die Auswahl gegen Außenseiter Peru 2:0. Die Entscheidung kann schon im Doppel fallen.

06.02.2026