Kriselnder Adeyemi nimmt U21-«Challenge» an

Frankfurt/Main (dpa) - Lange überlegen musste Karim Adeyemi beim Anruf von Antonio Di Salvo nicht. Dass der 21-Jährige nach vier A-Länderspielen und einem schwachen Saisonstart bei Borussia Dortmund mal wieder für die deutsche U21 nominiert wurde, empfindet der Fußball-Profi nicht als Zurückstufung.

«Ich habe mich schnell dafür entschieden, hierherzukommen», sagte Adeyemi über seine U21-Rückkehr gut zwei Jahre nach dem Gewinn des EM-Titels. «Ich habe mich gefreut, mal wieder in der U21 spielen zu dürfen. Für mich war das der nächste Schritt, hier dabei zu sein und mitzuhelfen.»

Anstatt mit dem A-Nationalteam und dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf USA-Tour zu gehen, fliegt Adeyemi nun mit der U21 nach Bulgarien. Dort steht am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Sofia das nächste EM-Qualifikationsspiel an. Das später angesetzte Spiel in Israel wurde nach dem Angriff der islamistischen Hamas abgesagt. Mit einem klaren Sieg könnte die U21 vorerst die Tabellenführung übernehmen. «Wir möchten auf jeden Fall gegen Bulgarien gewinnen», sagte Adeyemi. «Ich bin absolut bereit für das Spiel.»

Adeyemi: «Die U21 tut mir sehr gut»

In der Nachwuchsauswahl ist er gleich als feste Größe eingeplant. «Er kann sich bei uns Spielpraxis und Selbstvertrauen holen», sagte Di Salvo. «Er identifiziert sich mit der Aufgabe, will vorangehen und nimmt die Challenge an.» Adeyemi sagte nach wenigen Tagen in Di Salvos Team: «Die U21 tut mir sehr gut, weil ich in jedem Training Gas geben und hoffentlich ein gutes Spiel machen kann.» Auch sein Club-Kollege Youssoufa Moukoko und der Frankfurter Ansgar Knauff konnten sich zuletzt Selbstvertrauen in der U21 holen.

Adeyemi kann ein Erfolgserlebnis nun ebenso gut gebrauchen. Für den BVB spielt er nach seiner starken Rückrunde 2022/23 bislang eine schwache Saison. Bei den wenigen Startelf-Einsätzen enttäuschte er und ist noch ohne Torbeteiligung. «Gründe wüsste ich keine», sagte der schnelle Flügelspieler über seine Formkrise. «Es gibt ein paar Phasen im Leben, wo es einfach nicht läuft. Das ist bei mir gerade so. Aus jeder Phase kommt man mal raus, dafür tue ich mein Bestes.» Er arbeite hart im Kraftraum, im Training und auf dem Platz.

Für Schlagzeilen abseits des Platzes hatte der Fußballer im vergangenen Sommer gesorgt, als er und Rapperin Loredana gemeinsame Fotos veröffentlichten, auf denen sie zusammen in vertrauten Situationen zu sehen sind. Bei «Deutschrap ideal» des Hessischen Rundfunks berichtete die 28-Jährige nun vom Kennenlernen bei einem gemeinsamen Döner. Diesen habe Adeyemi besorgen müssen. «Karim, was sollen die Leute denken», habe sie Adeyemi gesagt, berichtete Loredana lachend. «Ich bin mit irgendeinem 21-jährigen Fußballer hier und geh Döner holen, niemals, hol jetzt diese Döner.» Danach habe sie gemerkt: «Ich habe einen guten Jungen neben mir sitzen, der lustig drauf ist und mit dem ich mich verstehe.»

Adeyemi will wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen

Zuletzt spekulierten Medien, die Beziehung mit Loredana könne einer der Gründe für Adeyemis Formkrise sein - ein Vorwurf, den der Nachwuchsfußballer mit klaren Worten zurückwies. «Wenn es gegen Familie, Freunde oder meine Freundin geht, geht es auch für mich zu weit. Das sind die letzten Leute, die daran Schuld tragen», sagte er.