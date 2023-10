Moukokos beeindruckende U21-Quote - «Weiß, wo das Tor steht»

Sofia (dpa) - Den Plan für den weiteren Abend hatte Youssoufa Moukoko nach seiner erneuten Tore-Show in der U21 schnell gefasst. «Wenn die Jungs rausgehen wollen, bin ich dabei und werde alles zahlen», verkündete das 18 Jahre alte Top-Talent spontan nach seinem Dreierpack für die deutsche Nachwuchs-Auswahl.

Beim wichtigen 3:2 (1:1) in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien in Sofia war Moukoko einmal mehr der entscheidende Spieler. «Ich weiß, wo das Tor steht», sagte der Angreifer grinsend.

Wenig Einsätze beim BVB

Bei Borussia Dortmund erlebt der zweimalige A-Nationalspieler dennoch eine enttäuschende Saison. In allen Wettbewerben stehen für ihn erst sechs Joker-Einsätze in der Statistik, ein Tor gelang ihm nur im DFB-Pokal beim 6:1 gegen Schott Mainz. In der U21 trifft der Torjäger dagegen in fast jedem Spiel, kommt nun auf eine beeindruckende Quote von elf Treffern in neun Partien. «Die Jungs suchen mich im Strafraum immer, ich bekomme die Bälle, die ich brauche. Der Stürmer muss die Tore machen, das habe ich heute erledigt», sagte Moukoko.

Die Tore geben ihm Selbstvertrauen - und so fällt wie beim 2:1 auch mal ein fast unmöglicher Treffer. Moukokos komplett harmlosen Schussversuch aus spitzem Winkel ließ der gegnerische Torhüter durch die Beine rutschen. «Noch nie habe ich so ein Tor geschossen. Ich habe nicht mal gesehen, dass der Ball drin war», berichtete Moukoko.

Die starken Leistungen des Stürmers in der U21 dürften auch dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht entgangen sein, auch wenn der Coach mit seinem Team derzeit in den USA unterwegs ist. Der Austausch zwischen Nagelsmann und Antonio Di Salvo ist ohnehin eng, wie der U21-Coach berichtete. Er habe aber «überhaupt keine Sorge», dass ihm sein Torgarant Moukoko bei den nächsten Quali-Spielen wegen einer Nominierung fürs A-Team fehlen könnte. «Es ist unser Job, die Spieler darauf vorzubereiten.»

Adeyemi im Formtief

Ein Kandidat für Nagelsmann könnte auch Moukokos Clubkollege Karim Adeyemi wieder werden, auch wenn der 21-Jährige derzeit im Formtief steckt und in der U21 keine Werbung für sich machen konnte. Di Salvo äußerte sich trotzdem zufrieden mit dem Flügelspieler, der erstmals seit Juni 2021 wieder für die U21 aufgelaufen war. «Er hat sich super integriert und die U21 angenommen», lobte der Coach. «Dass nicht alles gelingt, war mir vorher auch bewusst, so einfach kann man den Schalter dann doch nicht umlegen.»

Wie Moukoko tut sich auch Adeyemi derzeit schwer, im stark besetzten BVB-Kader zu Einsätzen zu kommen. In der Liga saß der viermalige A-Nationalspieler zuletzt sogar zweimal 90 Minuten auf der Bank. «Klar ist die Konkurrenzsituation in Dortmund eine andere», sagte Di Salvo mit Blick auf Moukokos Einsatzchancen. Umso wichtiger sei es, dass der Stürmer die Zeit in der U21 optimal nutze. «Seine Torquote zeigt, dass er sich hier sehr wohlfühlt.»