U21 in der EM-Quali auf Kurs - Moukoko trifft dreimal

Sofia (dpa) - Youssoufa Moukoko breitete die Arme aus und ließ sich von seinen Teamkollegen feiern. Der Torgarant hat der deutschen U21-Nationalmannschaft mit einem Dreierpack den nächsten Sieg in der EM-Qualifikation gesichert.

Nach dem 3:2 (1:1) in Sofia gegen Bulgarien übernahm die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo mit sechs Punkten aus zwei Spielen vorerst die Führung in ihrer Qualigruppe. Dreierpacker Moukoko (40./49./69. Minute) entschied die Partie für die deutschen U21-Fußballer.

«Die Jungs suchen mich im Strafraum immer, ich bekomme die Bälle, die ich brauche. Der Stürmer muss die Tore machen, das habe ich heute erledigt», sagte Moukoko bei ProSieben Maxx. «Am Ende geht es auch um das Vertrauen. Der Trainer vertraut mir und das gebe ich zurück.» Seine beeindruckende Torquote in der U21 baute der 18-Jährige von Borussia Dortmund damit auf elf Treffer in neun Spielen aus. Bulgarien war zuvor durch Stanislaw Shopow (25.) in Führung gegangen, Nikola Iliew (90.+3) traf noch zum 2:3.