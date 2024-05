Kroos vor Finale in Wembley: «Ich denke nicht an mich»

Madrid (dpa) - Toni Kroos hat die persönliche Bedeutung des Champions-League-Endspiels am Samstag in London gegen Borussia Dortmund herunter gespielt. «Das ist das wichtigste Spiel, das mir bleibt. Aber ich denke nicht an mich, sondern nur daran, es zu gewinnen», sagte der 34 Jahre alte Nationalspieler von Real Madrid am Montag. Für Kroos ist das Spiel das letzte als Vereinsspieler. Nach der EM beendet der Weltmeister von 2014 seine Karriere.