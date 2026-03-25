Ski alpin

Kugel-Chance: Aicher nach erstem Lauf klar vor Shiffrin

Emma Aicher macht es spannend: Die Chancen der Deutschen auf den größtmöglichen Coup im Gesamtweltcup sind nach dem ersten Durchgang des letzten Riesenslaloms immer noch da.

Emma Aicher zeigt einen starken ersten Riesenslalom-Durchgang in Hafjell. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa
Emma Aicher zeigt einen starken ersten Riesenslalom-Durchgang in Hafjell.

Hafjell (dpa) - Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat ihre Mini-Chance auf den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung gewahrt. Nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms von Hafjell liegt die 22-Jährige auf dem dritten Platz. Ihre Rivalin im Kampf um die große Kristallkugel, Mikaela Shiffrin, geht nur als 17. in den entscheidenden Durchgang ab 12.30 Uhr (ZDF und Eurosport).

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Nur wenn Aicher das Rennen in Norwegen gewinnt - was ihr in der Disziplin noch nie gelungen war - und Shiffrin die Top 15 verpasst, sichert sich die zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin doch noch den größtmöglichen Triumph im Weltcup. Die DSV-Athletin hat 0,26 Sekunden Rückstand auf die führende Kanadierin Valerie Grenier und 0,24 Sekunden auf Sara Hector aus Schweden auf Platz zwei.

Die bis dato einzigen deutschen Weltcup-Gesamtsiegerinnen waren Maria Höfl-Riesch (2010/2011), Katja Seizinger (1995/96 und 1997/98) und Rosi Mittermaier (1975/76).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Shiffrin siegt: Jetzt braucht Aicher ein Ski-Wunder
Alpines Weltcup-Finale

Shiffrin siegt: Jetzt braucht Aicher ein Ski-Wunder

Die Entscheidung im Kampf um den alpinen Gesamtweltcup fällt erst im letzten Rennen der Saison. Nach Mikaela Shiffrins Machtdemonstration im Slalom hat Emma Aicher aber kaum noch Chancen.

24.03.2026

Ski-Historie winkt: Aicher vor Kugel-Showdown gegen Shiffrin
Weltcup-Finale

Ski-Historie winkt: Aicher vor Kugel-Showdown gegen Shiffrin

Nach zwei Olympia-Medaillen hat Emma Aicher auch im Weltcup den größtmöglichen Triumph im Visier. Sie fordert keine Geringere als US-Ass Mikaela Shiffrin. Der Showdown elektrisiert die Ski-Welt.

19.03.2026

Aicher hält Druck hoch: Entscheidung erst im Weltcup-Finale
Ski alpin

Aicher hält Druck hoch: Entscheidung erst im Weltcup-Finale

Vier Rennen, 140 Punkte Rückstand und ein mögliches Taktikspiel: Kann Emma Aicher die Favoritin Mikaela Shiffrin noch abfangen?

15.03.2026

Dämpfer für deutsche Ski-Asse - Shiffrin erneut furios
Alpiner Weltcup

Dämpfer für deutsche Ski-Asse - Shiffrin erneut furios

Für Lena Dürr und Emma Aicher verläuft der Jahresabschluss enttäuschend. US-Star Mikaela Shiffrin rast nach einem ersten Lauf voller Ausfälle noch zum fünften Sieg im fünften Slalom der Saison.

28.12.2025

Weltcup

Ski-Star Shiffrin gewinnt Riesenslalom in Lienz

Mikaela Shiffrin ist beim Weltcup in Österreich erneut nicht zu schlagen und nähert sich der Marke von 100 Siegen. Die deutschen Fahrerinnen schaffen es nicht in den zweiten Durchgang.

28.12.2023