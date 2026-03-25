Kugel-Chance: Aicher nach erstem Lauf klar vor Shiffrin

Hafjell (dpa) - Die deutsche Skirennfahrerin Emma Aicher hat ihre Mini-Chance auf den Gewinn der Weltcup-Gesamtwertung gewahrt. Nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms von Hafjell liegt die 22-Jährige auf dem dritten Platz. Ihre Rivalin im Kampf um die große Kristallkugel, Mikaela Shiffrin, geht nur als 17. in den entscheidenden Durchgang ab 12.30 Uhr (ZDF und Eurosport).

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Nur wenn Aicher das Rennen in Norwegen gewinnt - was ihr in der Disziplin noch nie gelungen war - und Shiffrin die Top 15 verpasst, sichert sich die zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin doch noch den größtmöglichen Triumph im Weltcup. Die DSV-Athletin hat 0,26 Sekunden Rückstand auf die führende Kanadierin Valerie Grenier und 0,24 Sekunden auf Sara Hector aus Schweden auf Platz zwei.