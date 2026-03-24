Alpiner Ski-Weltcup

Shiffrin siegt: Aicher im Kugel-Duell fast schon geschlagen

Die Entscheidung im Kampf um den alpinen Gesamtweltcup fällt erst im letzten Rennen der Saison. Nach einer weiteren Machtdemonstration von Mikaela Shiffrin hat Emma Aicher aber kaum noch Chancen.

Konnte US-Star Shiffrin im Slalom nich schlagen: das deutsche Ski-Juwel Emma Aicher. Foto: Marco Trovati/AP/dpa
Konnte US-Star Shiffrin im Slalom nich schlagen: das deutsche Ski-Juwel Emma Aicher.

Hafjell (dpa) - Das deutsche Ski-Juwel Emma Aicher hat im Kampf um den Gesamtweltcup nur noch minimale Chancen. Die 22-Jährige fuhr beim Sieg von Mikaela Shiffrin im letzten Slalom der Saison im norwegischen Hafjell auf Rang drei. In den Riesenslalom am Mittwoch, den abschließenden Wettbewerb dieses Winters, geht sie mit 85 Punkten Rückstand auf den US-Star. 

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Shiffrin war in ihrer Paradedisziplin wieder einmal eine Klasse für sich und siegte mit 1,32 Sekunden Vorsprung vor der Schweizerin Wendy Holdener. Aichers Teamkollegin Lena Dürr musste sich mit Platz 17 begnügen. 

Gewann in dieser Saison neun von zehn Slalom-Weltcups: Mikaela Shiffrin. Foto: Marco Trovati/AP/dpa
Gewann in dieser Saison neun von zehn Slalom-Weltcups: Mikaela Shiffrin.

Nur Rast einmal schneller als Shiffrin

Shiffrin feierte den neunten Sieg im zehnten Weltcup-Slalom der Saison, dazu holte sie im Februar Olympia-Gold im italienischen Cortina d'Ampezzo. Einzig von der Schweizer Weltmeisterin Camille Rast wurde sie Anfang Januar im slowenischen Kranjska Gora in einem Torlauf geschlagen.

Die neunte Kristallkugel in ihrer Paradedisziplin hatte Shiffrin schon seit Wochen sicher. Gelingt Aicher im Riesentorlauf am Mittwoch kein Ski-Wunder, gewinnt die 31-jährige Shiffrin auch zum sechsten Mal den Gesamtweltcup.

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