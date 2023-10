Kurz vor Saisonstart: Norweger Braathen beendet Ski-Karriere

Sölden (dpa) - Der norwegische Skirennfahrer Lucas Braathen hat kurz vor dem Start der neuen Saison überraschend sein Karriereende verkündet. Er sei fertig, sagte der 23-Jährige auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Sölden. Dort steht für die Herren am Sonntag (10.00 und 13.00 Uhr/ZDF und Eurosport) der erste Riesenslalom des Winters an.