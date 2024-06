Lahm begeistert: Fanmärsche als «neuestes Massenphänomen»

In der Vorrunde waren Fanmärsche mit teilweise zehntausenden Fans in den Städten zu beobachten. Besonders große und lautstarke Fangruppen haben die Niederlande, die Türkei, die Österreicher und die Rumänen am Start. Die EM zeige, «wie wertvoll solche Großveranstaltungen sind. Sie bringen Menschen zusammen und schaffen gemeinsame Erlebnisse», schrieb der 40 Jahre alte Organisationschef. «Die Atmosphäre in den deutschen Stadien und auf den Straßen zeigt, wie sehr der Fußball die Menschen verbindet.»