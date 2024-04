Karl Kübel Preis für soziales Engagement für Philipp Lahm

Der Turnierchef der in Kürze beginnenden Europameisterschaft setze sich mit seiner gleichnamigen Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche sowohl in Deutschland als auch in Südafrika ein und fördere sie in den Bereichen Bildung, Sport und Gesundheit. Anstoß für Lahms Engagement sei ein Besuch in Südafrika im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2010 gewesen. «In den Townships von Südafrika habe ich dabei unzählige Kinder und Jugendliche gesehen, die ohne jegliche Hoffnung und in großer Armut aufwachsen», teilte Lahm mit. Dies sei ausschlaggebend gewesen, selbst zu helfen. Das Preisgeld von 25.000 Euro soll in Projekte seiner eigenen Stiftung fließen. Die Preisverleihung ist am 13. September in Bensheim.