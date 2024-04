Der Karl Kübel Preis 2024 geht an Philipp Lahm

Die Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie zeichnet in diesem Jahr den deutschen Fußballnationalspieler, Weltmeister von 2014 und Ehrenspielführer Philipp Lahm mit dem Karl-Kübel- Preis aus. Gewürdigt wird damit „sein außergewöhnliches Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche“, heißt es in einer Pressemitteilung der Karl-Kübel-Stiftung. Der mit 25 000 Euro dotierte Preis wird am 13. September in Bensheim überreicht.