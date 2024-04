Lakers verhindern frühes Aus in NBA-Playoffs

Los Angeles (dpa) - Die Los Angeles Lakers haben in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen Titelverteidiger Denver Nuggets ein schnelles Aus verhindert. Die Lakers gewannen Spiel vier der Serie mit 119:108 (61:48). Es war der erste Sieg der Lakers gegen die Nuggets nach elf Niederlagen in Serie. Unter anderem hatten sie im Vorjahr im Playoff-Halbfinale alle vier Spiele verloren.

LeBron James erzielte 30 Punkte, Anthony Davis kam auf 25 Punkte und 23 Rebounds für die Lakers, die im Gegensatz zu den ersten drei Spielen der Serie ihre Führung diesmal nicht einbüßten. Austin Reaves erzielte die letzten sechs seiner 21 Punkte in der letzten Minute, als die Nuggets den Abstand auf sieben Punkte verkürzt hatten. Für den Meister kam Nikola Jokic auf 33 Punkte sowie jeweils 14 Assists und Rebounds.

Die Orlando Magic haben ihre Playoff-Serie gegen die Cleveland Cavaliers auch dank ihrer beiden deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner ausgeglichen. Dem Team aus Florida gelang im vierten Duell der Best-of-Seven-Serie ein 112:89 (51:60). Mit 34 Punkten war Franz Wagner der beste Spieler und Werfer der Gastgeber, zudem holte er 13 Rebounds. Bruder Moritz gelangen in rund 15 Minuten Einsatzzeit sieben Zähler und vier Rebounds. Entscheidend war eine enorme Steigerung nach der Pause, Orlando gestattete Cleveland in der zweiten Halbzeit lediglich 29 Punkte.

Erst drei Spiele absolviert haben die im Osten und Westen topgesetzten Teams. Die Boston Celtics siegten 104:84 bei den Miami Heat und gingen in ihrer Serie wieder in Führung. Die Oklahoma City Thunder gewannen auch das dritte Spiel ihrer Serie bei den New Orleans Pelicans mit 106:85.