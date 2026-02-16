Olympia

Laura Nolte greift im Monobob nach Olympia-Gold

Nach ihrem Sieg im Zweierbob 2022 in Peking steht Laura Nolte nun im Monobob vor dem ersten deutschen Olympiasieg. Doch zwei US-Pilotinnen sind im dritten Lauf noch schneller.

Laura Nolte führt vor dem Finallauf im Monobob. Foto: Robert Michael/dpa
Laura Nolte führt vor dem Finallauf im Monobob.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Laura Nolte greift im Monobob nach olympischem Gold. Vier Jahre nach ihrem Olympiasieg im Zweierbob in Peking mit Deborah Levi kann die 27-Jährige vom BSC Winterberg nun im kleinen Schlitten die erste deutsche Olympiasiegerin werden. Allerdings verkürzten die härtesten Konkurrentinnen den Rückstand vor dem entscheidenden vierten Lauf heute Abend.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Im dritten Lauf fuhr Nolte als erste Starterin wie zum Auftakt wieder Bahnrekord. Doch US-Pilotin Elana Meyers Taylor konterte und kam mit erneuter Bestzeit bis auf 0,15 Sekunden heran. Peking-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA schaffte exakt die gleiche Zeit wie Meyers Taylor und verkürzte als Dritte den Abstand auf Nolte auf 0,24 Sekunden.

Buckwitz im dritten Lauf schneller als Nolte

Im Gegensatz zu vielen patzenden Mitfavoritinnen war Nolte im ersten Lauf am Sonntag Bahnrekord gefahren und leistete sich auch im zweiten Lauf nur kleine Fehler. Zur Halbzeit lag sie 0,22 Sekunden vor Meyers Taylor. Lisa Buckwitz leistete sich trotz Startrekord am ersten Wettkampftag zu viele Patzer und haderte mit der «falschen Kufen-Wahl». Die 31-Jährige fuhr im dritten Lauf allerdings sogar schneller als Nolte und ist vor dem Finallauf Vierte. Der Rückstand zum Bronze-Rang beträgt allerdings 0,64 Sekunden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Laura Nolte zur Halbzeit im Monobob auf Goldkurs
Olympia

Laura Nolte zur Halbzeit im Monobob auf Goldkurs

Im Zweierbob hat Laura Nolte 2022 schon Gold in Peking geholt. Nun steht sie auch im Monobob vor dem Olympiasieg. Dafür muss sie den Angriff von gleich drei US-Pilotinnen abwehren.

15.02.2026

Laura Nolte flippt nach WM-Silber im Monobob völlig aus
Bob-WM

Laura Nolte flippt nach WM-Silber im Monobob völlig aus

Das dritte WM-Gold in Serie schafft Laura Nolte nicht, doch mit Laufbestzeit holt sie nochmal auf und rettet Silber. Weltcupgesamtsiegerin Lisa Buckwitz verbessert sich im letzten Lauf.

10.03.2025

Laura Nolte verpasst Gold-Hattrick im Monobob bei WM
Bob-WM

Laura Nolte verpasst Gold-Hattrick im Monobob bei WM

Das dritte WM-Gold in Serie schafft Laura Nolte nicht, doch mit Laufbestzeit holt sie nochmal auf und rettet Silber. Weltcupgesamtsiegerin Lisa Buckwitz hadert etwas.

09.03.2025

Wintersport

Laura Nolte holt EM-Titel im Zweierbob

Mit einem Doppelerfolg haben die deutschen Bobpilotinnen die EM in Sigulda abgeschlossen. Nur Monobob-Siegerin Buckwitz patzt.

04.02.2024

Weltcup in Lillehammer

Gesamtführung verteidigt: Buckwitz Dritte im Monobob

Lisa Buckwitz erreicht im Monobob nach einem schlechten ersten Lauf noch das Podium in Lillehammer. Die 29-Jährige verteidigt eine Top-Position.

27.01.2024