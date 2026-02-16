Laura Nolte greift im Monobob nach Olympia-Gold

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Laura Nolte greift im Monobob nach olympischem Gold. Vier Jahre nach ihrem Olympiasieg im Zweierbob in Peking mit Deborah Levi kann die 27-Jährige vom BSC Winterberg nun im kleinen Schlitten die erste deutsche Olympiasiegerin werden. Allerdings verkürzten die härtesten Konkurrentinnen den Rückstand vor dem entscheidenden vierten Lauf heute Abend.

Im dritten Lauf fuhr Nolte als erste Starterin wie zum Auftakt wieder Bahnrekord. Doch US-Pilotin Elana Meyers Taylor konterte und kam mit erneuter Bestzeit bis auf 0,15 Sekunden heran. Peking-Olympiasiegerin Kaillie Armbruster Humphries aus den USA schaffte exakt die gleiche Zeit wie Meyers Taylor und verkürzte als Dritte den Abstand auf Nolte auf 0,24 Sekunden.

Buckwitz im dritten Lauf schneller als Nolte