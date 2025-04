Lehrerin vor Box-Olymp: Historische Chance für «Tiny Tina»

Augsburg/Potsdam (dpa) - Außerhalb des Boxrings ist Tina Rupprecht leicht zu übersehen: 1,53 Meter klein, keine 50 Kilogramm schwer. In der Trainingshalle in Augsburg könnte sich «Tiny Tina», so ihr Spitzname, problemlos hinter den vielen Sandsäcken verstecken. Doch der Schein trügt: Rupprecht ist eine der größten Boxerinnen derzeit, die Nummer eins ihrer Gewichtsklasse und hat bereits deutsche Sportgeschichte geschrieben. Und all das, obwohl sie als Teilzeitlehrerin nebenbei an einer bayerischen Realschule arbeitet.