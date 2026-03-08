Rodel-Finale in Altenberg

Loch holt Kristallkugel und stellt Weltcup-Siegrekord ein

Nur den Weltcup-Gesamtsieg absichern, das reicht ihm nicht: Felix Loch fährt gleich zweimal Bahnrekord und holt sich eine Bestmarke.

Felix Loch (Deutschland) jubelt mit der Kristallkugel für den Gesamtweltcup-Sieg. Foto: Robert Michael/dpa
Altenberg (dpa) - Rodler Felix Loch kann nach seiner Olympia-Enttäuschung doch noch jubeln. Der 36-Jährige aus Berchtesgaden schaffte beim Saisonfinale in Altenberg seinen 57. Weltcupsieg und holte seinen bereits achten Gesamtweltcup. In der ewigen Weltcupliste hat der Bayer nun mit Armin Zöggeler gleichgezogen. Der heutige Sportdirektor Italiens hatte ebenfalls 57 Weltcupsiege in seiner erfolgreichen Karriere geholt und führt mit zehn Erfolgen weiter die Topliste bei den Gesamtweltcup-Siegen an. 

Nach dem Startverzicht des Österreichers Jonas Müller hätte Loch nur ins Ziel fahren müssen, um die Kristallkugel abzusichern. Doch dem ehrgeizigen Rodler reichte das nicht. Bahnrekord im ersten Lauf, Bahnrekord im zweiten und mit 52,998 Sekunden sogar eine Schallmauer durchbrochen. «Ich wollte hier unbedingt einmal einer 52er-Zeit fahren. Es war ein hammergeiles Rennen, eine hammergeile Bahn», sagte Loch und stemmte den gut zwei Köpfe kleineren Bahnmeister Ralf Mende in die Höhe - als Dank für eine perfekte Eisbahn. 

Olympiasieger Langenhan verzichtet

Der Italiener Dominik Fischnaller wurde Zweiter vor dem Österreicher David Gleirscher. David Nößler (RSV Schmalkalden) wurde Sechster. Der Zwickauer Pascal Kunze kam auf Platz 15. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo patzte im zweiten Lauf und fiel von Rang 14 auf 19 zurück.

Olympiasieger Max Langenhan verzichtete aufgrund seiner Nackenprobleme auf einen Start. Er sah sich entspannt das Rennen an und holte sich die Kristallkugel für den dritten Platz in der Gesamtwertung ab.

