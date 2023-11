Magaths Kritik: «Nicht bereit, mal eine Analyse zu machen»

«Das Hauptübel ist, dass man beim DFB nicht bereit ist, tatsächlich mal eine Analyse zu machen», sagte der 70-Jährige beim TV-Sender Sky Sport News und ergänzte konkret zu Ex-Coach Hansi Flick: «Unser ehemaliger Bundestrainer hat gesagt, er übernimmt die Verantwortung, ist dann aber erst mal sechs Wochen in den Urlaub gefahren. Es gibt, so glaube ich, heute noch keine richtige Analyse.»

Trotz der schwachen Ergebnisse auch nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar gehe «alles so seinen Gang weiter - alles so wie vorher und es ändert sich nichts», sagte Magath und kritisierte: «Man will auch nichts ändern, denn dem DFB geht es anscheinend immer noch gut.» Zuletzt hatte die DFB-Auswahl unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann in Wien mit 0:2 gegen Österreich verloren.