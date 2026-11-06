Magic verlieren in Phoenix: Dritte NBA-Pleite in Serie

Phoenix (dpa) - Die Orlando Magic haben in der NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert und auch bei den Phoenix Suns verloren. Das Team um die Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva lag zwischenzeitlich mit 30 Zählern hinten und verlor das Duell am Ende 104:117.

Die Magic strauchelten vor dem Auswärtsspiel bei den Golden State Warriors vor allem von der Freiwurflinie, lediglich 13 von 24 Versuchen gingen ins Ziel. Wagner traf nur einen seiner vier Freiwürfe und kam am Ende auf 15 Zähler.

Dazu kamen starke 15 Vorlagen des Berliners, der wegen vieler Ausfälle eine andere Rolle spielt als noch in der vergangenen Saison. Da Silva verwandelte als einziger Profi aus Orlando alle Wurfversuche und beendete den Abend mit 18 Zählern.

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