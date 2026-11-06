Basketball

Magic verlieren in Phoenix: Dritte NBA-Pleite in Serie

Gegen die zuletzt strauchelnden Phoenix Suns gelingt den Orlando Magic wenig, das Team um die Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva leistet Aufbauhilfe.

Devin Booker (15) verbuchte die meisten Punkte gegen Orlando. Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa
Devin Booker (15) verbuchte die meisten Punkte gegen Orlando.

Phoenix (dpa) - Die Orlando Magic haben in der NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert und auch bei den Phoenix Suns verloren. Das Team um die Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und Tristan da Silva lag zwischenzeitlich mit 30 Zählern hinten und verlor das Duell am Ende 104:117.

Die Magic strauchelten vor dem Auswärtsspiel bei den Golden State Warriors vor allem von der Freiwurflinie, lediglich 13 von 24 Versuchen gingen ins Ziel. Wagner traf nur einen seiner vier Freiwürfe und kam am Ende auf 15 Zähler.

Dazu kamen starke 15 Vorlagen des Berliners, der wegen vieler Ausfälle eine andere Rolle spielt als noch in der vergangenen Saison. Da Silva verwandelte als einziger Profi aus Orlando alle Wurfversuche und beendete den Abend mit 18 Zählern.

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Bester Werfer war Devin Booker mit 30 Punkten für Phoenix. Die Suns hatten vor der Partie vier Spiele in Serie verloren. Der Sieg gegen Orlando war erst der zweite in dieser Saison. Orlando steht nun bei sechs Niederlagen aus acht Spielen.

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