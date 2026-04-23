NBA

Mit Saison-Negativrekord: Wagners Magic kassieren Ausgleich

Die Orlando Magic müssen in der Playoff-Serie gegen Detroit den Ausgleich hinnehmen. Das Team um Franz Wagner bricht im dritten Viertel ein - und kommt vor allem in der Offensive nicht in Schwung.

Die Orlando Magic um Franz Wagner (l) mussten den Ausgleich in der Playoff-Serie gegen Detroit hinnehmen. Foto: Duane Burleson/AP/dpa
Die Orlando Magic um Franz Wagner (l) mussten den Ausgleich in der Playoff-Serie gegen Detroit hinnehmen.

Detroit (dpa) - Die Orlando Magic um Basketball-Nationalspieler Franz Wagner haben in den NBA-Playoffs gegen die Detroit Pistons den Ausgleich kassiert. Die Mannschaft des Welt- und Europameisters verlor auswärts 83:98 und musste damit in dem Duell mit dem besten Hauptrunden-Team der Eastern Conference das 1:1 hinnehmen. Wer zuerst vier Siege holt, zieht in der Best-of-seven-Serie in die zweite Playoff-Runde ein.

Ausschlaggebend für die Niederlage war ein schwaches drittes Viertel der Magic (16:38). Die Pistons starteten dabei einen 30:3-Lauf und legten den Grundstein für den ersten Playoff-Heimsieg nach zuvor elf Niederlagen in Serie. 83 Punkte bedeuteten für Orlando zudem Saison-Negativrekord. «Sie haben die Zone dichtgemacht und uns daran gehindert, entschlossen zum Korb zu gehen», wurde Orlandos Coach Jamahl Mosley von der US-Nachrichtenagentur Associated Press zitiert.

Wagners zwölf Punkte reichen nicht

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Franz Wagner kam in knapp 32 Minuten Einsatzzeit auf zwölf Zähler. Sein Landsmann Tristan da Silva erzielte drei Punkte. Moritz Wagner blieb ohne Zähler.

Das erste Spiel der Playoff-Serie hatte die Franchise aus Florida noch überraschend in Detroit mit 112:101 für sich entschieden. Weiter geht es in der Serie in Orlando am Samstag (19.00 Uhr).

Titelverteidiger Oklahoma mit Hartenstein auf Kurs

Auf Kurs zweite Playoff-Runde sind die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein. Der Titelverteidiger gewann die zweite Partie gegen die Phoenix Suns 120:107 und liegt in der Serie nun 2:0 in Führung. Überragender Spieler war Shai Gilgeous-Alexander, der 37 Punkte und neun Assists zum ungefährdeten Erfolg des Favoriten beisteuerte.

Hartenstein zeigte eine gute Leistung und kam in mehr als 22 Minuten Einsatzzeit auf zehn Rebounds und neun Punkte - und verpasste damit nur knapp ein sogenanntes Double Double aus zehn Punkten und zehn Rebounds.

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