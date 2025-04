Playoff-Aus: Wagner scheitert mit Magic am Titelverteidiger

Boston/New York (dpa) - Basketball-Weltmeister Franz Wagner ist mit den Orlando Magic erneut in der ersten Playoff-Runde der NBA ausgeschieden. Das Team aus Florida unterlag in Spiel fünf bei Titelverteidiger Boston Celtics deutlich mit 89:120 (49:47). Die Celtics setzten sich in der Best-of-seven-Serie mit 4:1 durch.