NBA

Magic sorgen für erste Playoff-Überraschung: Sieg in Detroit

Gerade so haben es die Orlando Magic in die Playoffs geschafft - und sorgen dann gleich für eine Überraschung gegen die Nummer eins der Eastern Conference. In einer Hauptrolle: Franz Wagner.

Zwei Europameister mit gutem Start: Franz Wagner (links) und Tristan da Silva haben mit den Magic den Auftakt in die Playoffs gewonnen. Foto: Duane Burleson/AP/dpa
Zwei Europameister mit gutem Start: Franz Wagner (links) und Tristan da Silva haben mit den Magic den Auftakt in die Playoffs gewonnen.

Detroit (dpa) - Franz Wagner hat die Orlando Magic mit einem starken Schlussviertel zu einem unerwarteten Auftaktsieg in den NBA-Playoffs geführt. Gegen die an Nummer eins gesetzten Detroit Pistons erzielte der Welt- und Europameister 11 seiner insgesamt 19 Punkte im letzten Abschnitt und sicherte damit das 112:101 gegen das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference. Orlando hatte sich erst über das Play-In auf Rang acht für die Playoffs qualifiziert, lag in Detroit aber zu keiner Zeit hinten und verdiente sich den wichtigen Sieg in der Best-of-Seven-Serie. 

Die Pistons hatten in Cade Cunningham zwar den besten Werfer der Partie, er verbuchte 39 Punkte. Der Rest kam gegen Orlando aber nie in Schwung. Die Pistons haben seit 2008 nun elf Playoff-Heimspiele in Serie verloren. Kein Team in der Geschichte der NBA hatte zuvor eine solch schlechte Ausbeute. 

Für Orlando war Paolo Banchero mit 23 Punkten der beste Werfer, Tristan da Silva kam auf sieben Zähler. Weltmeister Moritz Wagner wurde gar nicht eingesetzt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Titelverteidiger startet mit Sieg in die Playoffs

Ebenfalls mit einem Sieg - allerdings einem erwarteten - starteten die Oklahoma City Thunder. Der Titelverteidiger kam gegen die Phoenix Suns vor den eigenen Fans zu einem souveränen 119:84. Shai Gilgeous-Alexander kam auf 25 Punkte. Er ist zudem einer von drei Finalisten für die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Saison. Auch diesen Titel hatte der Kanadier in der vergangenen Saison bereits gewonnen. Isiah Hartenstein kam auf acht Punkte und acht Rebounds. 

Der Sieg der Oklahoma City Thunder zum Start in die Playoffs war nie gefährdet. Foto: Nate Billings/AP/dpa
Der Sieg der Oklahoma City Thunder zum Start in die Playoffs war nie gefährdet.

Die Boston Celtics holten ein 123:91 im Heimspiel gegen die Philadelphia 76ers. Jaylen Brown kam auf 26 Punkte, Jayson Tatum verbuchte 25 Zähler. Die Celtics sind klarer Favorit in dieser Serie.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Orlando Magic nach Pleite vor Endspiel um NBA-Playoff-Platz
Basketball

Orlando Magic nach Pleite vor Endspiel um NBA-Playoff-Platz

Die Orlando Magic verspielten am letzten Spieltag die direkte Playoff-Qualifikation und mussten ins Play-in-Turnier. Nach einer Niederlage in Philadelphia haben sie nun ein Endspiel um die Playoffs.

16.04.2026

Basketball

Magic verlieren ohne Franz Wagner erneut in NBA

Ohne Franz Wagner gibt es für Orlando erneut eine Niederlage - die Playoff-Qualifikation gerät in Gefahr. Im Westen setzen sich die Nuggets an die Spitze, der Lakers-Gegner im Play-In steht fest.

11.04.2024

Basketball

NBA: Franz Wagner führt Orlando Magic zum Sieg gegen Toronto

16.03.2024

NBA

Wagner-Brüder stoppen mit Orlando Magic Negativserie

Franz und Moritz Wagner fahren in der NBA mit Orlando wieder einen Sieg ein, Dennis Schröder kommt mit Toronto nicht in Fahrt. Detroit stellt mit der 26. Niederlage in Serie den Negativrekord ein.

24.12.2023

Basketball

NBA: Franz Wagner erneut Topscorer bei Orlando-Sieg

Franz Wagner führt die Orlando Magic als Topscorer zum nächsten Heimsieg in der NBA. Dennis Schröder kassiert mit Toronto die nächste Niederlage, Isaiah Hartenstein dominiert bei den Rebounds.

09.12.2023