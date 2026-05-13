Premier League

Man City schlägt Palace 3:0 - Titelrennen bleibt spannend

Spannung im Premier-League-Endspurt: Manchester City gewinnt klar gegen Crystal Palace und bleibt Tabellenführer Arsenal auf den Fersen. Die Londoner haben das vermeintlich leichtere Restprogramm.

Omar Marmoush (r) von Manchester City erzielt das 2:0. Foto: Ian Hodgson/AP/dpa
Omar Marmoush (r) von Manchester City erzielt das 2:0.

Manchester (dpa) - Im engen Titelrennen der englischen Premier League bleibt Manchester City weiter an Spitzenreiter Arsenal dran. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich mühelos mit 3:0 (2:0) gegen Crystal Palace durch. Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Rückstand von Man City auf den FC Arsenal zwei Punkte.

Manchester City dominiert das Spiel

Die Gastgeber kontrollierten das Spiel im Etihad-Stadion von Beginn an und hatten deutlich mehr Ballbesitz, taten sich zunächst aber schwer gegen die kompakt verteidigenden Londoner.

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Nach einer guten halben Stunde erzielte Antoine Semenyo (32. Minute) nach einer sehenswerten Hackenvorlage von Phil Foden die verdiente Führung. Kurz vor der Pause legte Omar Marmoush (40.) nach.

Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner blieb vor allem über Konter gefährlich, kam aber nur selten zu klaren Abschlüssen. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte Man City die Partie und ließ defensiv kaum etwas zu. Savinho (84.) sorgte schließlich für die Entscheidung.

City muss auf Ausrutscher hoffen

Nach dem Erfolg hat Man City eine knapp bessere Tordifferenz als Tabellenführer Arsenal. Das Guardiola-Team muss aber in den verbleibenden zwei Spielen auf einen Ausrutscher des Titelkonkurrenten hoffen, um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben.

Man City spielt noch auswärts beim derzeitigen Tabellensechsten AFC Bournemouth und zu Hause gegen den Fünften Aston Villa. Arsenal hat das vermeintliche leichtere Restprogramm mit einem Heimspiel gegen Absteiger Burnley und auswärts bei Crystal Palace.

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